Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak mezunları tebrik etti. Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürürken Özel Kuvvetler birimimizin çok büyük önemi haiz" dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik telefonunu Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Yaklaşık 800 uzman subay ve astsubayın Özel Kuvvetler mezuniyet töreni vesileyle 32 haftalık eğitimin ardından 413 mezunun bu dönemde verilmiş olması bizler için çok büyük bir öneme haiz. Mezunları özellikle tebrik için sesleniyorum. Bu mezuniyet töreninin Özel Kuvvetler birimimizin ne kadar öneme haiz olduğunu istiyorum. Bundan sonraki süreçte de Özel Kuvvetler olarak yapacağımız çalışmaların çok çok öneme haiz olduğunu değerlendirmiştik. Bu yeni mezunlarımızı tebrik . Başarılarının artarak devamını diliyorum. Şunu bilmeliler ki bu millet onlarla beraberdir, bu devlet kendileriyle her zaman beraberdir. Biz kendilerinden güç alıyoruz, onlar da bizden güç alacaklarına inanmalılardır."