Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar mesajı: Rahmetle yad ediyorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Millî Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Millî Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/MyhCMwvNhJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2023

NURİ PAKDİL'E ANMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil'i vefat yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kaleme aldığı eserleri, tutkuyla bağlı olduğu değerleri ve ufuk açan vizyonunu hiçbir zaman unutmayacağımız Kudüs Şairi Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin.

Kaleme aldığı eserleri, tutkuyla bağlı olduğu değerleri ve ufuk açan vizyonunu hiçbir zaman unutmayacağımız Kudüs Şairi Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin. pic.twitter.com/eL1WH9AUXP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2023