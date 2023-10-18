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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar mesajı: Rahmetle yad ediyorum

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar mesajı: Rahmetle yad ediyorum

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı vefatının yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil'i vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 18:14
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        Özdemir Bayraktar mesajı: Rahmetle yad ediyorum
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Millî Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.

        NURİ PAKDİL'E ANMA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil'i vefat yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Kaleme aldığı eserleri, tutkuyla bağlı olduğu değerleri ve ufuk açan vizyonunu hiçbir zaman unutmayacağımız Kudüs Şairi Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Nuri Pakdil
        #özdemir bayraktar
        #Son dakika haberler
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