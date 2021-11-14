Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Memur-Sen'in Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum.

-Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanında, ülkemizde ve tüm dünyada hakkın, adaletin ve özgürlüklerin gür sesi oluyor.

-İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüsler karşısında dik bir duruş sergilemiştir.

-Memur-Sen ülkemizi milletimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu bir tavır takındı.

-Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.

Devamı geliyor...