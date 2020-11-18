Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Konuşuyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar;

- Buralara vesayetin paraşütüyle gelmedik, zorlukları tecrübe ederek geldik

- Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen ekonomiyi izah etmek te mümkün değil. KKTC Cumhurbaşkanı bunları davet ediyor ve bu davete icat etmeyip yine beni eleştirmeye kalkıyor.

- Kapalı Maraş bölgesini açmak diye bir tezi savunmak anlayışın var mı yok. Aynı şeyi bunlar Azerbaycan'da, Suriye'de yaptı

- Bizim millete sözümüz proje kişi, siyasetlerle, siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir. Her husus gibi ekonomi, sanayi, ticaret bir gönül, bir adanmışlık işidir.

- Adım adım Türkiye'nin otomobili projesini hayata geçirdik. Şehir Menderes'in idam edildiği adayı Demokrasi ve Özgürlükler adası haline getirdik.

- TOBB'un bu yıl ki genel kurulu ertelendi. Önce ekranları başından bizi izleyen arkadaşlarıma, şu an koronaya yakalanmış bir çok arkadaşım var hepsine Allah'tan şifa diliyorum. Bu da geçer yahu

- Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle üretim yapabilir miyiz mümkün değil. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmemeiz gerekiyor. Aldığımız tüm kararlarda attığımız tüm adımlarda sizlerle kurduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Son 18 yıldır büyük mesafe kat ettiği demokrasi ve kalkınma yolunda 365 oda ve borsamız lokomotif görevi gördü.

- Bir çok iş insanımızla konuştuğumda beni faiz batırdı diyorlar. İnşallah bunları da tersine çevireceğiz. Önümüze çıkan engelleri aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik.

-