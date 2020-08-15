Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de partisinin il teşkilatıyla yemek programında buluştu.
Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değindi, Yunanistan'a sert tepki gösterdi.
"Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor" diyen Erdoğan, "Bu tarzı devam ettirlerse biz gereğini yaparız" dedi.
Erdoğan, "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız" diye konuştu.
Doğu Akdeniz'deki olası tacizler için "Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
Uluslararası deniz hukuku ve yerleşik teamüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklı. Bunu elindeki tüm imkanlarla savunacak. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız. Yunanistan'dan beklentimiz Batı Trakya'daki devlet terörünü andıran faaliyetlerden vazgeçmesidir. Yunanistan'dan beklentimiz, birilerinin kışkırtmasıyla değil aklı selim hareket etmesidir. İçeride ne kadar güçlü olursak dışarıda da o kadar güçlü ve etkili oluruz.
18 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemize kazandırdığımız eserlerin özeti bile bizden öncekilerin birkaç katıdır. IMF kapılarında bekletilen bir Türkiye vardır. 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu sıfırladık. CHP bize akıl veriyor, IMF'den borç alın yolunuza devam edin diyor. Bizim artık IMF ile işimiz yok. Paramızda 6 sıfır vardı, tuvalete giriş bile bir milyondu.
Yunanistan'dan beklentimiz, birilerinin kışkırtmasıyla değil aklı selim hareket etmesidir. İçeride ne kadar güçlü olursak dışarıda da o kadar güçlü ve etkili oluruz. Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirlerse biz gereğini yaparız
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