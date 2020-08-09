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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de faaliyete geçen TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ye geldi. Erdoğan ilk olarak TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi’nde, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli, elektrikli Ekskavatör’ünü inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra elektrikli Ekskavatör’ü kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları;

18 Temmuz'da 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili'nde tarihi bir adım attık. Ekonomide açıkladığımız destek paketleriyle işçisinden sanayicisine her kesimden insanımızın yanında olduğunu gösterdik. Salgın zamanında pek çok ülkede üretim durmuşken bir hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazlarını rekor sürede ürettik. Bizden yardım talep eden dost kardeş ülkelerin yardımına koştuk. Birileri Fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizin teknolojik altyapısı ve kabiliyetleri TÜBİTAK'ın katkılarıyla her geçen gün daha da güçleniyor. Ulusal enerjetik malzemeler laboratuvarımız, askeri mühimmatta kullanılan ve yurt dışından teminde problem yaşanan malzemelerin ülkemizde üretilmesinde katkı yapacak.

Yüksek sıcaklık malzemeleri mükemmeliyet merkezinde süper alaşım malzemelerinin üretimi ve bakımı gerçekleştirilecek. Biyo teknoloji temelli malzeme ve sistemler geliştireceğiz. Yerli üreticilerimize zaman ve maliyet avantajı sağlayacağız.

Ülkemizin 57 yıllık çınarı olan TÜBİTAK'ı daha bütüncül ve tamamlayıcı bir fonksiyona kavuşturuyoruz. Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarına taşıyacak TÜBİTAK Fen lisesi 2021-2022 öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak.

Sanayide dışa bağımlılık milli güvenlik açısından en az siyasi bağımlılık kadar vahim bir durumdur. Üretimde, ihracatta güçsüzlüğün bedelini diplomaside, terörle mücadelede ödedik. Türkiye ihracat hacmi sadece 36 milyar dolardı ve sadece 3-5 sektör varken sanayi alt yapısı da zayıftı. Teslim aldığımız bu ekonomi üretim ve ar-ge altyapıları başta olmak üzere kalkınmayı hızlandıracak yatırımları tek tek hayata geçirdik.

Sadece yollar, köprüler, tünelleri, viyadükler, havalimanları sağlık kuruluşları inşa etmedik gelişen teknolojilerin pazarlayanı değil tasarlayanı üreteni olsun istedik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinde son 18 yılda sıfırdan bir ar-ge ve girişimcilik ekosistemi ürettik. Bin 607 araştırma ve geliştirme tasarım merkezi bizde varız dedi. Bilişim Vadisi'ni Gebze'ye kurduk.

OSB sayısını 193'ten 321'e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini güçlendirdik. 21 Endüstri bölgesi ilan ettik. İhracat hacmimiz 180 milyar dolara ulaştı geçen sene. 2019 yılında 90 bin 617 firma ihracat yapar oldu. Dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı. Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 70'ten yüzde 30'a geriledi. Savunma Sanayisinde faaliyet gösteren firma sayısı 56'dan 1500'e yaklaştı.

Teknoloji ürünlerinin ihracatı 4.8 milyar dolara yükseldi. 9 milyon 21 bin vatandaş iş imkanına kavuştu:

IMF'ye borcumuz artık yok. Tasarlayan üreten bir ülke konumuna geldik. Tüm bunları 18 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli değil asırlık hedefler peşinde koşuyoruz. Kat ettiğimiz aşamalar elbet önemli. Yaptıklarımız hayallerimizin küçük bir parçasıdır. Gidecek çok yolumuz yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi muhteşem projelerimiz var. 2053 ve 2071 gibi çağı aşan vizyonlarımız var.

Hinromek firmamızın bir iftar projesini gördük. İnşallah şu anda testi çok tan aştı şimdi bizler de gerek ülkemizde gerek dünyada tanıtımızı yaparak Hidromek'le bizim markamız olarak dünyada yerimizi alacağız. Elektrik enerjisiyle işleyen böyle bir iş makinesi bizi gururlandırmıştır. Kirleten değil çevreci bir ekskavatör olarak bizim gurur kaynağımızdır. Kutluyorum. Dünyada ilk elektrikli, lastik tekerlekli 7 ton kapasiteli ekskavatör Türkiye'de üretilmiş oldu.

Aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe kat ediyoruz. Yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 8 farklı aşı 10 farklı ilaç projesi yürütülüyor. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda iki aşı adayları hayvan deneyimlerini başarılı şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını alarak insanlar üzerinde klinik çalışmalar safhasına geldi. Aşının yanı sıra ilaç geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Gerek aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim adamlarına ve sorumluluk üstlenen kuruluşlarımıza gereken desteği veriyoruz vereceğiz. Büyük deney hayvanları olmak üzere bir merkez kuruyoruz. Birlikte çalışma ve üretme kültürünü bunsan sonraki projelerde de sürdürmüş olacağız.

"BU İŞİN PAZARLAMASINA VARIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eski başbakanlardan ve eski meclis başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

Elektrikli Ekskavatör’ü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere firma yetkilisi Hakan Telışık tarafından bilgi verildi. Elektrikli olmasının bir çok avantajı olduğunu ifade eden Telışık, “7 ton ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. Antalya’da uzman yerli bir firma tercih ettik. Pil paketi yüksel voltaj ile çalışıyor. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye başladık. 2018 yılına geldiğimizde dünyanın başka bir yere gittiğini gördük. Makineyi dizelden elektriğe çevirmeye karar verdik. İki tane uluslararası tasarım ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1.5 hızlı şarjda şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre” dedi.