Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Başbakanla terörle mücadele, göç krizi ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çekya'nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum.

ÇEKYA BAŞBAKANI ANDREJ BABIS: SAYIN CUMHURBAŞKANI BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Biz başbaşa görüşmemizi bitirdikten sonra buradaki avizeleri sormuştum. Bunlmar aslında Türk tasarımlı Çek camları, bunları gördüğüm için mutlu oldum. Türkiye müttefiğimiz. Görüşmemizde öncelikle ekonomik konulara ağırlık verdik. Yanımda 35 firma, ticaret odamız geldi. Büyük bir heyet olarak geldik. Enerji konusunda, savunma sanayi konusunda Çek Cumhuriyeti önemli bir yere geri dönüyor. Geleneği olan firmalarımız var. Burada önemli bir potansiyel görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük müteahhit firmaları olan inşaat firmaları olan ülkelerden biri. Bizim ülkemizde inşaat imkanları var, Türk firmalarını görmek isteriz. Kamyonların transit kotaları gibi engellerden de bahsettik. Göçmen konusuna eğildik. Sayın Cumhurbaşkanının görüşleri beni çok etkiledi. Suriye konusunda özellikle. Ülkenizde 4 milyon göçmen var. Avrupa'nın da sorunları var. Burada sayın Cumhurbaşkanının görüşlerini gerçekten takdir ettim. Elbette otomotiv sanayi hakkında konuştuk. Wolswagen büyük bir yatırım yapıyor Türkiye'ye. Çek Cumhuriyeti büyük bir araba parçası imalatçısı. Avrupa'da üretilen arabaların yüzde 50'sinde Çek parçaları bulunuyor. Bu konuda lider konumundayız, elbette işbirliği yapmak istiyoruz. Genel olarak çok pozitif olarak değerlendiriyorum.

SORULAR VE CEVAPLAR

"SAYIN CUMHURBAŞKANININ ÖNERİLERİ TAKDİR GÖRÜYOR"

BABIS: Biz büyük bir ülke değiliz ancak çok fikire sahibiz. Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bunu müzakere ettik. Çekoslovakya'nın 100. yılını kutluyorduk. Sayın Merkel ve Macron geldiler. Buradan sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Putin'le buluştular. Ancak maalesef belli başlı bir çözüm masada yok. Ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm önerisini çok iyi biliyorum. 'Türkiye'ye para gönderilsin' değil 'Bir bölge oluşturulsun' diyor kendileri. ABD, Rusya ve elbette Türkiye'nin el atması gereken konu. Sayın Cumhurbaşkanının önerileri takdir görüyor ancak sonu getirilemedi. Bu ziyaretle sona eren bir konu değil. İnsanların ölmesi son bulması gerekiyor ki göçmenler geri dönebilsin. Önemli olan bu konu. İnanıyorum ki AB'nin aktif bir dış politikası olacak ve angaje olacağımızı umuyorum. Çünkü bu bize birebir dokunan bir konu.