Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet sisteminin önemine işaret eden Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir." diye konuştu.

TÜRKİYE ORTAK PAYDASINDA BULUŞMA ÇAĞRISI

"Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 milyonun her bir ferdinin sadece kardeş değil, aynı zamanda kaderdaş olduğunu, aynı geminin yolcuları olduğunu söylüyoruz. Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz."