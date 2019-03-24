Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı.

Erdoğan, anket çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a ilişkin, Erdoğan, "Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez."

Yüksek Seçim Kurulu'nun gelecekte bu işi çok daha farklı ele alması gerektiğini belirten Erdoğan, "GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum. GBT sisteminin çok daha doğru çalışması lazım. Bu tür adamların bir defa adaylıklarının daha baştan silinip atılması lazım." diye konuştu.

"BU ÜLKENİN TERÖRİSTLERLE YÖNETİLMESİNE MÜSAADE EDEMEYİZ"

Erdoğan, "Bu ülkenin teröre bulaşmış teröristlerle yönetilmesine müsaade edemeyiz, bunların önünde duracağız." dedi.

HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de adayının olmamasının manidar olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"HDP'nin niye İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de adayı yok? Manidardır. Demek ki CHP, bütün umudunu oraya bağlamış."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini belirtti.

"CHP'NİN İZMİR'DEKİ LİSTELERİNDE PKK İLE İLİŞKİLİ 27 KİŞİ TESPİT EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini belirterek, "Bunların 19'u direkt dağ kadrolarıyla bağlantılı. Bundan daha güzeli olur mu ispat için? Sadece bu örnek bile CHP ile PKK arasındaki ittifakı göstermesi açısından çok çarpıcıdır." ifadelerini kullandı.

"YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRI ÖRGÜTLÜ BİR TERÖR EYLEMİDİR"

Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, "Bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyemezsin arkadaş, haddini bil. O zaman sen, kendinden şüphe etmen lazım."

"ADINI MÜZE DEĞİL AYASOFYA CAMİ OLARAK KOYARIZ"

Erdoğan, Ayasofya'ya ilişkin, "(Ayasofya'nın ücretsiz olması) Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde öyle dururuz ki, (adını) müze değil artık Ayasofya Cami olarak koyarız." dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ HALKIMIZA HİZMET DERDİNDE"

Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu dönemde yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyaç olunduğunu bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davamıza baş koyan arkadaşlarımız koltuk değil, halkımıza hizmet derdinde. Bu derdi olmayanlar, bu anlayışa sahip çıkmayanlarla yol yürüyemeyiz, yoldan çıkanları da zorla yola sokmak gibi bir zaman israfına girmeyiz."