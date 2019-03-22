Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı.



"DEAŞ, PKK/PYD ne ise Avrupa'daki ırkçı örgütler aynıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyaya çağrıda bulunarak, "Gelin DEAŞ'ı bitirdiğimiz gibi bunları da bitirelim" dedi.



Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Viyana'yı aşsak Avrupa bizim olacakken, Viyana'dan döndük Trakya'daki topraklarımızı bile çok görüyorlar. Biz buraya 22 milyon kilometrekareden küçüldük küçüldük 780 kilometre kareye geldik. Nereden nereye? Bize Anadolu'yu da çok görülüyorlar. Bugün bize Viyana kuşatmasındaki hataları tekrarlatmak isteyenler var. Bu hesabın dışarıda olduğu gibi içeride destekçileri var. Terör örgütleri dahil herkesle işbiliği halindeler. Teröristlerin yaptığı eylemleri işlerine geldiği ölçüde dünya kamuoyuna yansıtanlar, Batıdaki saldırıları görmezden geliyor. Irak'ta, Suriye'de DEAŞ, PKK, PYD ne ise Avrupa'da yükselen ırkçılık aynı şeydir. Hepsinin hedefinde masum insanlar vardır, müslümanlar vardır.

"DEAŞ'I BİTİRDİĞİMİZ GİBİ PKK/PYD VE IRKÇILARI DA BİTİRELİM"

Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor. DEAŞ'ı kötü, PKK, PYD'yi cici gösterme çabalarının sonucu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerde terörün baş göstermesi, can almasıdır. Tüm dünyayı PKK, PYD konusunda da, ırkçı ve İslam düşmanı terör konusunda ikaz ediyoruz. Gelin tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim. DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK PYD'yi ve ırkçı İslam düşmanı örgütleri de bitirelim.

"AMASYA BUNLARA SAĞLAMINDAN OSMANLI TOKADI VURMAYA HAZIR MI?"

Ülkesine milletine sadakatle hizmet edenlerin yanında 31 Mart'ta Amasya'nın söyleyeceği bir çift sözü var mı? Milletini aşağılayanlara Amasya'nın vereceği mesaj var mı? Doğruları söylediğimiz için bize saldıranlara Amasya'nın şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadını vuracak azmi var mı? Amasya 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Ülkene ve şehrine sahip çıkıyor musun? Amasya 31 Mart'ta milli iradeye, demokrasiye, kalkınmaya sahip çıkıyor musun? Hizmet siyasetine, gönül belediyeciliğine sahip çıkıyor musun?

"AMASYA'YA ŞEHİR HASTANESİ STANDARTLARINDA HASTANE GELİYOR"

Biz 17 yılda Amasya'ya 10,2 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Amasya Üniversitesi'ni şehrimize biz kazandırdık. 1 bin 439 kişi kapasiteli yüksek öğrenim kurumlarını gördünüz değil mi? Birkaç yıla kadar Amasya'da 750 kişilik bir yüksek öğrenim yurdu daha açacağız. Amasyalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engellerimize 826 trilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. 300 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin aralarında olduğu 10 hastane ile birlikte 19 tesisi şehrimize kazandırdık. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum. Amasya'ya şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız. İnşallah en kısa sürede gerekli altyapı çalışmaları tamamlayıp, bu hastanenin inşatına başlayacağız.

"ŞİRİN BURADA! BİZ DAĞLARI DELDİK ŞİRİN'E ULAŞTIK"

Amasya'da 5 adet tünel yaptık. Az önce içinden geçtim, Allahıma hamdolsun. Biz Ferhatız Ferhat. Şirin burada. Dağları deldik Şirin'e ulaştık. Yaparsa AK Parti yapar. Yapımı devam eden Merzifon Havaalanı yolunu bu yıl bitiriyoruz. Köprüleri ve köprülü kavşağı ile birlikte Merzifon-Çorum ayrımı yolunu da bir sonraki yıl bitiriyoruz. Ulaşımda 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 252 kilometreye ulaştırdık. Amasya'ya 3 baraj inşa ettik, 5 baraj daha inşa ediyoruz.

"YEŞİLIRMAK'TA SENENİN 4 MEVSİMİ SANDALLA GEZİ YAPILABİLECEK"

Amasya'da tamamladığımız 65 adet dere ıslahı ile 82 yerleşim yeri ve zırai arazilerini taşkınlardan koruduk. Yeşilırmak'ı kauçuk bent ile şişirerek yaz aylarında su seviyesinin düşmesini engelliyoruz. Böylece ırmakta her mevsim sandallarla gezinti yapılmasını, dört mevsim turizme hizmet verilmesini sağlamış olacağız. Şehrimize Suluova Organize Bölgesini ve bi araştırma geliştirme merkezini kurduk. Merzifon Organize Sanayi bölgemizi 42 hektar daha geliştirerek bin kişilik yeni istihdam daha oluşturuyoruz. Şehrimizdeki 19 bin işyerimize toplam 427 trilyon liralık sosyal güvenlik kurumu prim teşviği verdik.

"İNLERİNE GİRDİK! FETÖCÜLER KAÇIYOR BİZ KOVALIYORUZ"

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik mi? FETÖ'cüler şu anda bir kısmı cezaevinde dinleniyor. Kaçanları kovalıyoruz. Daha da kovalayacaığız. Bu ülkeyi, bu milleti bölemeyecekler. Büyük bir gayretle bu yola devam edeceğiz. Milletimizin feraseti ve kararlılığıyla hamdolsun bunların hiçbiri bir şey başaramadı. Şimdi bunlar ümitlerini 31 Mart'a bağladılar. Sandıklara hakim çıkacak mıyız? Sandıklara gitmeyen kardeşlerimi de sandığa götüreceksiniz. Aramızda ufak tefek pürüzler sebebiyle ayrılık, gayrılık yok.