Şair Erdem Bayazıt paylaşımı

Ölüm yıldönümünde şair Erdem Bayazıt'ı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden anan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt’ı ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

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