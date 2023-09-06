CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VERGİSİZ TELEFON AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefona ilişkin,

"Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı Kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri konusunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, bir sonraki toplantımızda her iki konu ile ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve gençlik bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir." ifadelerini kullandı.