İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde organize edilen programa katılan öğrenciler sürprizle karşılaştı.

Program sonunda servis araçlarına binmeye hazırlanan öğrenciler bir anda yanlarında duran makam aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı.

AA'nın haberine göre; Erdoğan'ın etrafını saran öğrencilerden bazıları cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Kimileri de sürpriz buluşma karşısında yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

Erdoğan'ın öğrencilerle bir araya geldiği anın görüntülerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I YURTLARINA DAVET ETTİLER

Görüntülerde öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, "Beğendiniz mi Kongre Merkezimizi?" diye sordu. Öğrenciler ise "Çok güzeldi, çok beğendik." yanıtını verdi. TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdundan bir görevli ise Erdoğan'ı yurtlarına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise davet teklifine "Esra (Albayrak) ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah." diye yanıt verdi.

"ANNENİZİN, BABANIZIN BİR DE HOCANIZIN ELİNİ ÖPÜN"

Öğrencilerle öz çekim yapan Erdoğan, elini öpmek isteyenlere ise müsaade etmeyerek "El öptürmüyorum. Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün." mesajı verdi.

Erdoğan'ın bu sözlerine bir öğrencinin "Siz bizim için bir hoca, bir üstat değil misiniz?" karşılığını vermesi gülüşmelere neden oldu.