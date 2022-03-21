Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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