Liderlere dikkat çeken kitap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı baş başa görüşmede masada "Türkiye’nin Terörle Mücadelesi" kitabının bulunması dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle kararlı mücadelesini anlatan kitabı, NATO Zirvesinde ABD Başkanı Biden’ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce olarak hazırlanan “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi kitabı” YPG/PKK, FETÖ ile DEAŞ olmak üzere üç bölümden oluşuyor.
Kitapta DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi büyük terör örgütlerinin saldırılarına hedef olan Türkiye’nin bu tehditleri ortadan kaldırmak için yürüttüğü kararlı mücadele anlatılıyor.
Kitapta, Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisinin, egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi; PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede somut bir biçimde yanında durulması olduğu vurgulanıyor.
PKK/YPG terörünün tarihinin anlatıldığı bölümde, bu terör örgütünün Türkiye’de ve Suriye’de gerçekleştirdiği saldırılara yer veriliyor.
PKK/YPG’nin Suriye’de Kürtlere uyguladığı katliamlara, zulümlere ve yağmalara da işaret edilen kitapta, PKK/YPG’nin çocukları zorla kaçırıp silah altına alması ve uyuşturucu kaçakçılığı yapması başta olmak üzere işlediği insanlık suçlarına değiniliyor.
Uluslararası raporlardan örnekler ve belgelerle PKK/YPG bağlantısına dikkat çekilen kitapta, Batı’nın PKK/YPG’ye desteği de anlatılıyor.
FETÖ’nün nasıl tehlikeli bir terör örgütü olduğunun anlatıldığı bölümde ise kumpas davalarından suikastlara, yasadışı dinlemelerden şantaj ve tehdit faaliyetlerine kadar kanlı örgütün suçlarından örnekler aktarılıyor.
FETÖ’nün en büyük terör saldırısı olan 15 Temmuz darbe girişimine de detaylarıyla yer verilen kitapta, FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’den iadesinin uluslararası hukuk açısından gerekliliği vurgulanıyor.
Kitapta, FETÖ’nün ABD için oluşturduğu tehdide de dikkat çekiliyor.
Terör örgütü DEAŞ’ın saldırılarından en fazla zarar gören ülkenin Türkiye olduğu belirtilen kitapta, Türkiye’nin sınırları içinde ve dışında gerçekleştirdiği etkin mücadele ile bu terör örgütünün belini nasıl kırdığı anlatılıyor.
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