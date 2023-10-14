Evlilik kredisi başvuruları yeni evlenecek çiftlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere plana göre 150 bin lira 4 yıl yani 48 ay vadeli evlilik kredisiyle ilgili müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada kredinin detaylarına da yer verildi. İşte, evlilik kredisi başvuru şartları ile ilgili detaylar...