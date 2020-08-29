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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem ayı ve Aşure Günü paylaşımı

Muharrem Ayı ve Aşure Günü ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

29.08.2020 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İslâm Alemi için kutsal sayılan Muharrem Ayı ve Aşure Günü için sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

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