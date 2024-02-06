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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:39 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:39
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerine yer verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajındaki görselle birlikte İsra Suresi'nin, "Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." ayetini paylaştı.

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