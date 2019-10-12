Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden Milli Takım'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye´yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerini kullandı.