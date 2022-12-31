Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara seslendi. Erdoğan, “İnanıyorum ki 2023 ülkemiz, milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak” dedi

Giriş: 31.12.2022 - 22:33 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl kutlaması
Mehmetçik'e yeni yıl kutlaması
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara hitap etti.

Mehmetçiği yılın son saatlerinde selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

“İnanıyorum ki 2023 ülkemiz, milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak. Sizlerin sınır boylarında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende, güvenlikli olacak. Hepinizi bu anlamlı gecede en kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz mutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. 2023 ülkemizin dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
Tam 7 yıl sonra! Maskedeki DNA'dan katil bulundu!
Tam 7 yıl sonra! Maskedeki DNA'dan katil bulundu!
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Paraları bitince imamın koyunlarını çaldılar
Paraları bitince imamın koyunlarını çaldılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.