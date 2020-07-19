Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajları paylaştı.
İletisinde "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan sonraki paylaşımına şunları kaydetti:
"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020
SPOR BAKANI KASAPOĞLU: TURUNCU-LACİVERTLİ CAMİAYI KUTLUYORUM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'i kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:
"Süper Lig 2019-2020 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutluyorum. Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan bu değerli kulübümüzün başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve turuncu-lacivertli camiayı kutluyorum. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve önümüzdeki sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
ADALET BAKANI GÜL'DEN TEBRİK MESAJI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''2019-2020 Cemil Usta Sezonu Şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutluyorum.'' dedi.
— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 19, 2020
İSTANBUL VALİSİ: TEBRİK EDİYORUM
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,''Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü tebrik ediyorum.'' dedi.
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 19, 2020
FUAT OKTAY'DAN TEBRİK MESAJI
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol #Başakşehir Futbol Kulübü’nü, yöneticilerini ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.
— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 19, 2020
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!