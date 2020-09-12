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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'AK Parti'ye 100 bin yeni üye" programında konuştu. Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslenerek şöyle konuştu: AK Parti ve Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'ye diz çöktürmek için her yolu deniyorlar. Her ne kadar muhalefet görmek istemese de bu gerçeği artık milletimizin tüm fertleri görüyor. Ne diyor; 'bizim problemimiz Türk milletiyle değil, Erdoğan'la, Erdoğan'ı indirmemiz lazım' Macron, senin zaten süren az kaldı, gidicisin.

"BÜYÜK AK PARTİ AİLEMİZE HOŞGELDİNİZ DİYORUM"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Esasen bu programı 100 bin yeni üyemizin tamamının katılımıyla yapmak istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle iktifa etmek durumunda kaldık. Aslında programımız şehrin en büyük stadlarından birinde yapmaktı. Fakat salgın bunu engelledik. Ama salgının engellemesi yürüyüşümüzü durdurmaz. İşte bu meydanda, bu coşkulu katılımla adımımızı attık, yolumuza devam ediyoruz. Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafelerin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Kuruluşundan bugüne İstanbul teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerimize gayret, emek ve sadakatleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimizden darülbekaya uğurladıklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 100 bin yeni üyemize büyük Ak Parti ailesine hoşgeldiniz diyorum.

"YENİ ÜYE KAZANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Yeni üyelerinin partimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor sloganıyla yürüttüğümüz çalışmanın bereketli şekilde neticelendiğini görüyoruz. Salgınla mücadelenin kuralları bizi üye çalışmalarında yeni yöntemler geliştirmeye yöneltti. Biz de üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduk. Yeni üyelerimizden 11 binin ön başvurularını akuyelikistanbul.org internet sitesinden aldık. Salgın sebebiyle yüz yüze iletişimin zorlaştığı bir dönemde İstanbul teşkilatımızın bu kampanyası çok daha değerlidir, anlamlıdır. Önümüzdeki süreçte tmm diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üye kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz.

"BÜYÜK OLSUN BİZİM OLSUN VİZYONUYLA HAREKET EDECEĞİZ"

Bugün AK Parti 10,5 milyon üyesiyle bırakın Türkiye'yi dünyanın sayılı partilerinden biridir. Bu dava Türkiye'nin en geniş ailesidir. Biz sadece üye sayısına göre değil aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci partiyiz. AK Parti'nin güçlü olması, kalması Türkiye'nin birlik, bütünlük ve selameti açısından hayati öneme sahiptir. Bu hareket ne kadar büyürse Türk demokrasisi de o derece güçlenecektir. Bu hareket ne kadar güçlenirse Türkiye'nin kalkınma gayretleri de o derece hızlı neticeye ulaşır. AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletimizin kardeşliği de o derece kuvvetlenir. Üye çalışmalarımızı yürütürken yapılan her yeni kaydın partimizle beraber ülkemizi de güçlendirdiğini asla aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük olsun benim olsun düşüncesiyle değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz.

"KİMSEYİ DIŞLAMAYA, ÖTEKİLEŞTİRMEYE HAKKIMIZ YOKTUR"

Partimize emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Gönüller yaparsan gönüller kazandırsın düsturuyla. 83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Tek bir gönüldaşımızı dışarıda bırakmayacağız. Varsa kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi yürüteceğiz. AK Parti milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir. Bu partiyi kuran da, 18 yıl boyunca iktidarda tutan da milletimizin bizatihi kendisidir. Milletimizin sinesinden çıkmış bir hareket olarak kimseyi dışlamaya, ötekileştirmeye, inancından, fikrinden, hayat tarzından ötürü hor, hakir görmeye hakkımız yoktur. Önce millet, önce memleket diyen, Türkiye eksenli hareket eden herkese elimizi uzatmak durumundayız. Bugüne kadar uzattık, uzattığımız için de Allah'a hamdolsun güçlüyüz.

"MİLLETİMİZLE İRTİBATIMIZIN KOPMASINA İZİN VERMİYORUZ"

AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese her türlü görüşe yer vardır. Biz hakikatin kıvılcımının, fikirlerin yasaklanmasından değil müsademe-i efkardan, yani fikirlerin çatışmasından doğduğuna inanıyoruz. Şimdiye kadar farklı fikirlere daima açık olduk. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Şu an çalışmaları devam eden 7. büyük kongre sürecimizi bu bakımdan en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz. Muhasebe yapmak, kendimizi yenilemek, eksikliklerimizi giderme fırsatını veriyor bu kongre. Milletimizin farklı kesimleriyle irtibatımızın kopmasına asla müsaade etmiyoruz. Salgın kurallarına uygun şekilde, vatandaşlarımıza ulaşarak onlarla hasbıhal ediyor, gönüllerini almaya çalışıyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda AK Parti çok daha güçlenmiş şekilde yoluna devam edecektir.

"BATILI EFENDİLERİNE ŞİRİNLİK YAPAN KALEMŞÖRLER VAR"

Türkiye olarak birden çok cephede çetin bir mücadele veriyoruz. İçeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de veriyoruz. Sadece sınırlarımız içinde değil Irak'tan Suriye'ye, Akdeniz'den Ege'ye kadar geniş bir alanda emperyalizmin farklı yüzleriyle muhatap oluyoruz. Bir asır önce ülkemizi işgal edenlerle bugün Libya'daki niyet bakımından hiçbir fark yoktur. Bugün de farklı kisveler altında mandacılığı savunanlar var. Bugün de gavurun kılıcını sallayanlar var. Batılı efendilerine şirinlik yapan kalemşörler var. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bunların karşısında istiklali ve istikbali için gerekiyorsa kanının son damlasına kadar mücadeleye hazır bir millet var. Anadolu'yu yedi düvele dar eden Şerife Hanımlar, Sütçü İmamlar, Antepli Şahinler, Nene Hatunlar hala aramızdadır.

"BUNLARIN DERDİ AK PARTİ DEĞİL MİLLETİMİZİN KENDİSİDİR"

15 Temmuz hain darbe teşebbüsleriyle ayyuka çıkan saldırıların hedefi yarım kalmış hesaplarıdır. Ülkemizi terörle, baskıyla, ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizim onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir. Sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın. Netice alamadın, bundan sonra da alamayacaksın. Para mı istiyorsun, para bir kuruş yok. Böyle başkalarıyla bize kalkıp da ekonomik destur çekmeye çalışanlara, kusura bakmasınlar. Bunların derdi ne AK Parti'yle ne Tayyip Erdoğan'la. Bunların derdi milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti ve Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'ye diz çöktürmek için her yolu deniyorlar. Her ne kadar muhalefet görmek istemese de bu gerçeği artık milletimizin tüm fertleri görüyor. Ne diyor; 'bizim problemimiz Türk milletiyle değil, Erdoğan'la, Erdoğan'ı indirmemiz lazım' Macron, senin zaten süren az kaldı, gidicisin.

"BİZ BURAYA İNSANLIĞI GÖTÜRDÜK SEN ÖNCE BUNU ÖĞREN"

Birkaç yıl önce sana bir telefon görüşmemizde ne demiştim? 'Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren' demiştim. 'Türkiye'ye tarih dersi verme' demiştim. Bir milyon Cezayirliyi, 800 bin Ruandalıyı siz öğrendiniz. Yüzbinlerce Libyalı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi veremezsiniz. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimiz zaman barışı götürdük. Biz buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Önce bunu öğren. Bunu hazmedemiyorlar, onun için çıldırıyorlar! AK Parti'nin şahsında zayıflatılmak istenen şu birlik, beraberlik ve kardeşliği olduğunu artık tüm Türkiye kabul ediyor. Açık ara Türkiye'nin en güçlü partisiysek bunun sebebi milletimizin basiret ve ferasetidir. Şimdi dertleri, 'Eyvah Barbaros Doğu Akdeniz'de' Bir taraftan sismik araştırma, öte yandan sondaj çalışmaları. Türkiye doğalgazı bulduysa vay halimize! Bütün dertleri bu. Çalış senin de olsun. Hamdolsun sismik araştırma gemilerimiz, sondaj gemilerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz.

"TÜRKİYE HEDEFLERİNE YAKLAŞIYORSA İŞİMİZİ DOĞRU YAPIYORUZ"

Milletimiz gerektiğinde canı pahasına bize kara kaşımız, endamımız, hoşsohbetimiz için değil bu ülkeye olan sevdamızdan dolayı sahip çıkıyor. AK Parti Türkiye'yi savundukça, büyük ve güçlü Türkiye davasına omuz verdikçe milletimiz de destek olmayı sürdürecektir. AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir. Türkiye varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye varsa biz varız. Türk milleti güçlüyse biz de güçlüyüz. Türkiye hedeflerine yaklaşıyorsa işimizi doğru yapıyoruz demektir.