Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 98. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgelerinden Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa etme yolunda 98 yıldır büyük bir istikrarla ilerlediğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"2023'E GÜÇLÜ, BAĞIMSIZ VE MÜREFFEH BİR ÜLKE OLARAK GİRMEKTE KARARLIYIZ"



"Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emelleri boşa çıkarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bu mücadele alanlarının hiçbirinde belli çevrelerin tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle anıyor; aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum."





BAHÇELİ: LOZAN ANTLAŞMASI'NIN RUHUNU ÖZÜMSEMEK LAZIMDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Lozan Antlaşması'nın 98. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan bir dizi mesaj yayınladı.

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

Siyasi önyargılarla, ideolojik dogmalarla, fikri saplantılarla Lozan Antlaşması’nı kutuplaşmanın dehlizlerine savurmak insafsızlık ve tarih bilmezliktir. Zafer mi? Hezimet mi? Sorusuna cevap aramak yerine, Lozan Antlaşması’nı tanımak, kavramak ve ruhunu özümsemek lazımdır. Bugünlerde Lozan’dan yana, Lozan’a karşı olanlar tasnifine tevessül eden bazı güdük akıllılar zırvanın ve tarihten nifak üretmeye çalışmanın damgalı failleridir. Bunlar bilmelidir ki, Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran değil, tescil eden 143 maddelik belgedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan’da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele kahramanlarını ve Lozan delegasyonunu saygı ve rahmetle anıyorum.

KILIÇDAROĞLU: TÜM MÜCADELE KAHRAMANLARIMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Lozan münasebetiyle sosyal medyadan yayınladığı mesajda şöyle dedi:

Sevr’i yırtıp atan, bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Lozan Barış Antlaşması'nın 98. yılı kutlu olsun.