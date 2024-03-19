Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?
On bir ayın sultanı Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü başladı. Bu yıl 30 gün sürecek Ramazan ayı, son orucun tutulmasıyla sona erecek. Tutulan son orucun ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Ramazan Bayramı tarihleri kadar, bayram tatilinin kaç gün süreceği de merak konusu oldu. Konuya ilişkin kritik açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte Ramazan Bayramı tatiline ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 1
Ramazan ayının gelişiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kuruldu. Ramazan ayı boyunca oruç vazifesini yerini getirecek olan İslam alemi, son orucun tutulmasının ardından Ramazan Bayramı'nı beklemeye başlacak. Peki, "Ramazan ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak, Ramazan Bayramı hangi tarihte, kaç gün tatil olacak?" İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri...
- 2
RAMAZAN 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?
11 Mart tarihinde başlayan Ramazan ayı 9 Nisan günü son orucun tutulması ile sona erecek.
- 3
BU YIL KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
Ramazan ayı dünya etrafında dönme süresine göre bazen 29 bazen de 30 gün sürmektedir. Bu yıl Ramazan 30 gün sürecek ve 30 gün boyunca oruç tutulacak.
-
- 4
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?
Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma
- 5
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiline ilişkin,
Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesindeki 1,5 sürede idari izinli sağlayacak kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek bayram tatilini 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı