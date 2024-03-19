Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

        On bir ayın sultanı Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü başladı. Bu yıl 30 gün sürecek Ramazan ayı, son orucun tutulmasıyla sona erecek. Tutulan son orucun ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Ramazan Bayramı tarihleri kadar, bayram tatilinin kaç gün süreceği de merak konusu oldu. Konuya ilişkin kritik açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte Ramazan Bayramı tatiline ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 22:53 Güncelleme: 19.03.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ramazan ayının gelişiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kuruldu. Ramazan ayı boyunca oruç vazifesini yerini getirecek olan İslam alemi, son orucun tutulmasının ardından Ramazan Bayramı'nı beklemeye başlacak. Peki, "Ramazan ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak, Ramazan Bayramı hangi tarihte, kaç gün tatil olacak?" İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri...

        • 2

          RAMAZAN 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?

          11 Mart tarihinde başlayan Ramazan ayı 9 Nisan günü son orucun tutulması ile sona erecek.

        • 3

          BU YIL KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

          Ramazan ayı dünya etrafında dönme süresine göre bazen 29 bazen de 30 gün sürmektedir. Bu yıl Ramazan 30 gün sürecek ve 30 gün boyunca oruç tutulacak.

          2024 İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

          Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı

          Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba

          Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe

          Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

        • 5

          BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiline ilişkin,

          Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesindeki 1,5 sürede idari izinli sağlayacak kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek bayram tatilini 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

        İftar duası okunuşu ve anlamı
        İftar duası okunuşu ve anlamı
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Habertürk Anasayfa