Kritik açıklama! 2023 ÇKS kaydı olan çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesi alacak mı?
Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak 12 milyondan fazla çalışmayan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye emekliler kapsam dışında bırakılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin yeni bir talimat geldi. İşte 2023 Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiye ödemelerinde son durum...
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ÇKS kaydı olanlara ikramiye var mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Cumhuriyet'in 100.yılına özel, bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri 11-12-13 Kasım'da gerçekleştirildi. Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı bulunan çiftçiler çalışan emekli statüsünde de değerlendirildiği için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinden yararlanamamıştı. Yaklaşık 1.6 milyon ÇKS'li çiftçinin 5000 TL'lik ikramiyeden yararlanması için 'tebliğ ile ödeme' formülü gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güner, konuyla ilgili açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini bildirdi. Bu kapsamda, "2023 ÇKS kaydı olan çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 ÇKS kaydı olan çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin,
"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik.
Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
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ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!
5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi.
SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.
DUL VE YETİMLER DE YARARLANDI!
Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olarak ödenen 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi düzenlemesinden dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlandı.
Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 lira, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 lira ve yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 lira ödeme yapıldı.
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ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.
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ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!
5 bin TL emekli ikramiyesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bayraktar, "Emekli çiftçilerimiz hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu." açıklamasında bulundu.
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CHP'DEN ÇİFTÇİLERE İKRAMİYE TALEBİ!
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlandırılmasını istedi.
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ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kaldığını ifade eden Ocaklı, "Geliri yetmediği için çalışmak durumunda kalan çiftçilere, tarlasında günübirlik turizm amaçlı herhangi bir konaklama yeri yapan insanlara ek gelirleri olduğu için 5 bin lirayı da vermiyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık, bunun düzeltilmesi lazım." diye konuştu.
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ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİ ÇİFTÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 5 bin TL emekli ikramiyesi ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.
ÇKS BELGESİ NEDİR?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.