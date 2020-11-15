Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane sözü

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkent Lefkoşa'da Türkiye tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında, “Salgının ilk günlerinden itibaren Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin yardımına koştuk.149 milyon lira yardım yaptık. Salgınla mücadelede tüm insanlığa örnek olacak bir duruş sergiledik" dedi.

Erdoğan, ayrıca 500 yataklı bir hastanenin daha KKTC'ye kazandırılacağını müjdeledi.