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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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