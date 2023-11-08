Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.



Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/DqwVVFj6Ex — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2023