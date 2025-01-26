Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti
Giriş: 26.01.2025 - 20:56 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamı alaya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ