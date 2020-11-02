Cumhurbaşkanı: Geçmiş olsun canım yavrum!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden biri haline gelen Elif Perinçek'in kurtarılmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum...