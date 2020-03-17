Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conteye, İtalyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

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