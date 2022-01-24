Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki CHP'li için suç duyurusu

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Tele1 kanalında 14 Ocak 2022'deki programda Özkoç ve Erdoğdu'nun sarf ettiği sözlerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu, iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi.

Özkoç ve Erdoğdu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.



ÜÇ İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU

Elazığ, Siirt ve Mardin'de AK Parti il teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elazığ Adliyesi önünde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına yaptığı hakareti asla kabul etmediklerini belirtti.

Yıldırım, "Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez." dedi.

AK Parti Siirt İl Başkanlığı binası önünde toplanan parti üyeleri adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rahime Nur Uygun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilke, ahlak, hukuk tanımayan ifadelerle en ağır biçimde saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Uygun, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz." diye konuştu.

Basın açıklamasına, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç da katıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, beraberindeki parti yönetimi ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıç, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.