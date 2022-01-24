Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki CHP'li için suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Tele1 kanalında 14 Ocak 2022'deki programda Özkoç ve Erdoğdu'nun sarf ettiği sözlerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu, iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi.
Özkoç ve Erdoğdu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.
ÜÇ İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
Elazığ, Siirt ve Mardin'de AK Parti il teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Elazığ Adliyesi önünde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına yaptığı hakareti asla kabul etmediklerini belirtti.
Yıldırım, "Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez." dedi.
AK Parti Siirt İl Başkanlığı binası önünde toplanan parti üyeleri adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rahime Nur Uygun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilke, ahlak, hukuk tanımayan ifadelerle en ağır biçimde saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Uygun, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz." diye konuştu.
Basın açıklamasına, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç da katıldı.
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, beraberindeki parti yönetimi ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kılıç, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!