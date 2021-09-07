Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Sayın Cumhurbaşkanına FETÖ ile mücadelede bize destek verdiği için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İş birliğimizi artırmayı gerçekleştireceğiz ve bunun gayreti içerisindeyiz. Kıta ile ilişkilerimizde ciddi ivme yakaladık. İki kez Türkiye- Afrika ortaklık zirvesi düzenledik. Salgın döneminde gönderdiğimiz yardımlarla yanlarında olduk."