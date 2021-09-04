Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Nasıl Rize bizi yarı yolda bırakmadıysa biz de Rizeli kardeşlerimizin emanetine halel getirmeyeceğiz. Minnet borcumuzu yeni eserlerle ödemeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Geçen ay partimizin 20. yılını kutladık. Bu süreçte hangi badileler atlattığımızı partimizin emektarları iyi biliyor. Partimizi kapatmaya çalıştılar, Cumhuriyet mitingleri yaparak darbe çağrısı yaptılar. 15 Temmuzda darbe yapmaya kalktılar. Envai çeşit saldırı ile karşı karşıya kaldık. Hepsinin üstesinden geldik."

"Gazete kupürleri üzerinden partimizi kapatmaya kalktılar. Cumhuriyet mitingleri altında darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi Olayları'ndan sokak terörüyle ülkemizi birbirine düşürmeye çalıştılar. 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalktılar. Ekonomimize yönelik operasyonlardan çukur eylemlerine maruz kaldık. Hepsinin üstesinden geldik mi? Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk. Sandıkta bileğini bükemediği partinin kapatılması için 'Ankara'da yargıçlar var' diyenleri gördük. 'Genç subaylar rahatsız' diye darbe çığırtkanlığı yapan sözde gazeteler gördük. Milli iradeye yönelik bürokratik darbe girişiminde meclis kürsüsünü FETÖ'nün iftiralarını tahsis edenleri gördük."

"15 Temmuz gecesi tankların tepesine çıkmak yerine, tankların arasından sıvışanları gördük. Yatırımcıları ürkütenleri, yurtdışında mahfilleri ülkemizi şikayet edenleri gördük. Otel lobilerinde gizli saklı IMF komiserleriyle pazarlık yapanları gördük. Kim bu? Bay Kemal'in ekibi. Bunların en başında CHP vardı, CHP adına söz söyleyen yalan terörü vardı. Herkesle birlik oldular, herkes iş tuttular, herkesin sözcülüğüne soyundular. Çiğnenmedik hiçbir değer bırakmadılar. Son 20 yıl içinde milletin, mazlumların yanında saf tutmadılar. Tam 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmedi."