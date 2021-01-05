Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethi Sekin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.