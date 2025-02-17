Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupayı kazanan sarı-lacivertli ekibi sosyal medya hesabından tebrik etti.
Giriş: 17.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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