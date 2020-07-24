Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih'in türbesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması sonrası kılınan ilk Cuma Namazı ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." dedi.

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret sonrası konuşan Erdoğan, "Az önce 350 bin kişi bugün Cuma Namazı'na iştirak etmiştir. Bu çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü. Bütün ibadeti Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik. Bundan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gerçekleştireceği restorasyon çalışmaları var. Çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturacağız. Emeği geçen herkese, yargının koyduğu tavra, Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın devamını diyorum" dedi.