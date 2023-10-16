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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2024 vizesi alan A Milli Takım'a tebrik mesajı - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2024 vizesi alan A Milli Takım'a tebrik mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 01:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 01:08
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millilere tebrik
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

        Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN TEBRİK

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

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        Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı kutluyor, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'Bizim Çocuklar'a şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK KUTLADI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

        Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Tebrikler 'Bizim çocuklar.' 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdiğiniz mücadeleyle Almanya'da düzenlenecek finallere katılma başarınız için her birinizi alınlarınızdan öpüyorum. Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da düzenlenecek olması hasebiyle gurbetçi vatandaşlarımızın itici gücüyle kendi evimizde oynar gibi bir atmosfer sağlayacağına inanıyorum. 'Bizim çocuklar'ın başarısında emeği geçen TFF yönetimine, teknik direktörümüz Vincenzo Montella'ya ve Konya'da maç boyunca desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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