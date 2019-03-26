26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Moldova maçı için Yeni Eskişehir Stadyumu'na kurulan LED reklam panolarının kaldırmamasını talep eden taraftarların isteğini kırmayarak stadyuma en kısa sürede yeni LED panoların kurulması talimatını verdi.
Eskişehirli taraftarlar, A Milli Futbol Takımının Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kiralanarak kurulan LED reklam panolarının kaldırmamasını talep etti.
Ekonomik anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor'a gelir sağlanması için taraftarların talebini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyuma en kısa sürede yeni reklam panolarının kurulması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na talimat verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehir, dün akşam Milli Takım'ımızı adeta bağrına bastı. Gerek tribünde gerekse ekran başında izleyen herkes Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki atmosferden çok etkilendi. Eskişehirli sporseverlerden maç sırasında ve sonrasında, bu karşılaşma için kiralanan LED reklam panolarının stadyumda kalması yönünde birçok talep aldık." değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni LED panolarının alınması ve Eskişehirli sporseverlerin bu talebinin yerine getirilmesi yönündeki talimatlarını anımsatan Bakan Kasapoğlu, dün geceden itibaren çalışmalara başladıklarını ve en kısa sürede Yeni Eskişehir Stadyumu'nun LED reklam panolara kavuşacağını belirtti.
ALTUN'DAN PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili bir Eskişehirspor taraftarın Twitter hesabından yaptığı "Bugünün anısına reklam panolarının Eskişehir'de kalmasını sağlarsanız hem Eskişehirlileri hem de Eskişehirspor'u mutlu edersiniz. Takımın bu dijital panolara çok ihtiyacı var." mesajına cevap verdi. Altun, mesajında "Cumhurbaşkanımız dünkü güzel maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmamasını talep eden Eskişehirli taraftarların ricasını kırmadı ve dün maç dönüşü Bakan @kasapoglu'na Eskişehir stadyumuna derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay, "Eskişehirspor'a zor günlerinde destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri teveccühten dolayı kulübümüz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bir zamanlar kendisi de yeşil sahalarda top koşturan Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman kulübümüzün yanında olmuştur." dedi.
Eskişehirspor taraftarları ise konuyu memnuniyetle karşıladıklarını aktararak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zor günlerinde takımlarına destek olduğu için teşekkürlerini iletti.
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