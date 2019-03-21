21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...
Bugün Nevruz bayramıdır. Biz de bugün Eskişehir'den başlayarak tüm Anadolu'nun Nevruz bayramını kutluyoruz. İlk yerli otomobil fikri bu topraklardan doğdu. Nuri Demirağ'ın başına gelenlerin en önemli sebeplerinden biri CHP'nin onu rakip olarak görmesidir. Rahmetli Menderes GAP için Amerika'ya kredi almaya gittiğinde biz Fırat ve Dicle nehrinin üzerine baraj istemiyoruz dediler. CHP yönetimi senelerce Keban Barajı'nı eleştirdi. Bu kadar elektriği toprağa mı vereceksiniz dediler. Karşı çıktılar. Böyle vizyonsuz liderlere sahip bu CHP... Yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor. Milletin hayrına hangi işlere başlamışsak bunları karşımızda bulduk. Şimdi savunma sanayi için önemli işler yapıyoruz. TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin motorlarını yapacağız. Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Hepsini karalamak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
HIZLI TRENLE ESKİŞEHİR'İ MERKEZ YAPTIK
Ülkemize şaşı bakan kim varsa, hepsi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak. 17 yıldır ne yaptınız diyor? Bu adam herhâlde bakar kör. Eskişehir'e 22 katrilyon TL'lik yatırım yaptık. Eğitimde 2900 adet yeni derslik inşa ettik. Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk. Bunları senin belediyen değil, biz yaptık. Eskişehir'in bir alt geçiti ya da üst geçidi var mı? Hızlı trenle Eskişehir'i merkez haline getirdik. Buranın Büyükşehir Belediye Başkanı bırakın stat yapmayı Eskişehir'e yatırım bile yapmıyor. Halkıyla bütünleşemeyen bir belediyecilik olmaz.
ESKİŞEHİR'DE ULUSAL RAYLI SİSTEM MERKEZİ KURULUYOR
CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor. Sabah akşam yalan söylüyor. Gelin şu Eskişehir'in kaderini değiştirelim. Bay Kemal senin kılavuzların var onlara sor. 'Hatay'da belediye başkanına açtım sordum. Bunların yaptığı baraj var mı diye' diyor. Yokmuş diyor. 7 tane baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin.
Eskişehir'i 9 baraj ile buluşturduk. Çiftçilerimize 1,6 milyar tutarından tarımsal destek verdik. Anadolu Üniversitemiz bünyemizde ulusal raylı sistem araştırma ve test merkezi kuruyoruz. Projesi bütçesi, yeri her şeyi belli. Hızlı tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Bu merkezin ülkemize yıllık 1,5 katrilyon katkısı olmasını bekliyorum. Türkiye'nin ilk 2000 beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi.
KİM KARDEŞTİR BUNLAR BİLMEZ
Biz beka meselesi dediğimizde çıkıyor Türkiye'nin beka meselesi mi var diyor? Biz Suriye'de terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlar savaşmadık mı? Gabar'da Kandil'de kimlerle savaştık? Bu ülkenin istiklaline ve istikbaline göz dikenlerle savaştık. Eli kanlı katilin karşısında hala türküler çığırmaya devam ediyor. Bir de utanmadan İslam kaynaklı terör diyor. Utanmadan sıkılmadan 3 tane adamını Yeni Zelanda'ya gönderiyorsun. Dostlar alışverişte görsün. Bay Kemal kim kardeştir bunları bilmez. Ben CHP'ye gönül veren inançlı kardeşlerime söylüyorum; Gelin 31 Mart'ta bu devranı döndürelim ve CHP'yi bu adamdan kurtaralım.
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