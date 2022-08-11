Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz.