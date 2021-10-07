Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıldönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.

Tenzile Erdoğan, 10 yıl önce bugün hayata gözlerini yummuştu.

Tenzile Erdoğan 7 Ekim 2011'de hayatını kaybetmişti.