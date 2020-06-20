Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2020
Erdoğan, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum." diyerek, şöyle devam etti:
"Adaleti, güvenliği, hakça ve adil paylaşımı hakim kılmadıkça hiçbirimiz refah ve güven içerisinde olamayız. 79,5 milyon insanın zorla yerlerinden edildiği dünyamızda sorunlarımıza sırtımızı dönerek, gözlerimizi kapatıp, kulaklarımızı tıkayarak hiçbir çözüm bulamayız.
Her alanda olduğu gibi, mülteci sorununun çözümünde de işbirliğiyle hareket etmeli, tüm dünyanın refah ve güvenliği için elimizi taşın altına koymalıyız.
Dünyanın milli gelire oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi olarak etnik kimliğe, inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, uluslararası alanda onların sesi olmayı sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren tüm mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."
Paylaşımda yer alan grafikte verilen bilgilerde ise 4 milyon sığınmacı sayısı olduğu belirtilerek, Türkiye'nin son 7 yıldır kesintisiz bir şekilde en çok mülteci barındıran ülke konumunda olduğu kaydedildi.
Grafikte 72 milyon 393 bin 212 poliklinik hizmeti verildiği belirtilerek 2 milyon 488 bin 456 yatan hastanın tedavi edildiği, 569 bin 956 doğum yaşandığı, 793 bin 013 sığınmacının da eğitim öğretime dahil edildiği kaydedildi.
Eğitim sistemine uyumu sağlamak amacıyla uyum sınıflarının oluşturulduğu da belirtilen grafikte, Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde 1 milyon 539 bin 785 kursiyere eğitim verildiği bilgisi de paylaşıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!