Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünya genelinde 82 milyonun üzerinde yerinden edilmiş kişi ve 26 milyonu aşkın mültecinin olduğunu belirtti.
AA'da yer alan habere göre, son 9 yıldır sürekli artan rakamların dünyanın küresel bir mülteci kriziyle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini ifade eden Erdoğan, her bir rakamın bir insan olduğunu düşünmenin, yaşanmakta olan acıların ve insani trajedinin boyutunu anlamak için yeterli olduğunu vurguladı.
Afganistan ve Suriye'de devam eden istikrarsızlığın milyonlarca Suriyeli ve Afganı evinden yurdundan ettiğini, Sahraaltı Afrika'da ve Myanmar'da da durumun farklı olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemiz asırlara sari tarihi boyunca daima mazlum ve mağdura kucak açmış, din, dil, ırk ve köken ayrımı gözetmeden kendisine sığınanlara sahip çıkmıştır. Halihazırda ülkemiz 3,7 milyonu Suriyeli yaklaşık 4 milyon sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Türkiye'nin bu fedakarlıkları hem insanlığın onurunu hem de mağdur ve mazlumların hayatını kurtarmıştır. Mültecilerin Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nin 70. yıldönümü olan 2021 senesinde küresel ölçekte iş birliği ve dayanışma ortamı halen sağlanamamıştır. Bunda gelişmiş ülkelerin sığınmacıların ve mültecilerin haklarını kısıtlayan, yeniden yerleştirme kotalarını azaltan, mültecilerin dramlarına kayıtsız kalan politikalarının da önemli payı vardır. Gelişmiş ülkeler adil sorumluluk ve yük paylaşımına gitmedikleri gibi, uluslararası mesuliyetlerini de üçüncü ülkelere yüklemeye çalışmaktadır. Yaşanan mülteci krizinin çözümü, hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır."
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün, koronavirüs salgınıyla beraber acıları ve sıkıntıları daha da artan sığınmacıların tüm bu sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını dileyen Erdoğan, on yıllardır topraklarına kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinliler başta olmak üzere tüm mültecileri saygıyla selamladı.
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