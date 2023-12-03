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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 21:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 21:38
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

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