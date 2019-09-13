13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"( Diyarbakır'daki saldırı)Şu anda 10 kadar yaralımız var. Allah yaralılarımıza şifalar versin, şehitlerimize rahmet eylesin. Hemen İçişleri Bakanını oraya gönderdik. Gerek valimizden bilgi aldığım gibi şehit ailelerimizle bir görüşme fırsatım oldu. Biz aşiret olarak çok şehit verdik, bunlar bizi yıldıramaz diyorlar. Ne olursa olsun mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti bu işten galip gelecektir. Şu anda orada gerek HDP ilçe başkanı gerekse belediye fen işleri müdür alındı şimdilik. Daha da alınacaklar var.
(Ankara'daki üçlü Suriye zirvesi) Bu zirve bu süreç. Soçi'de başladı, Ankara ve Tahran'la devam ettirdik. Şimdi tekrar dönüşü yaptık. Şu anda Ankara'da yapacağımız zirveyle beraber, ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gözlem noktalarındaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle ilgili verilen mücadeleyi ele alacağız. Koalisyon güçlerinin kendilerine göre yaptıkları çalışmalar var. ABD ile yaptığımız bazı görüşmeler var. Bizim sınırımızdan sayın Trump'ın daha önce ifade ettiği 30 kilometre civarındaki derinlik için bazı görüşmeler yapıldı. Varılan bazı noktalar var. Karşılıklı olarak helikopterlerimiz bölgede bir hava harekatı yönetiyorlar. İstediğimiz tavır henüz yok. Bir hafta önce sayın Trump'la görüşmüştük. Şimdi de BM Genel Kurulu'na gideceğiz. Büyük ihtimalle Trump'la orda bir görüşmemiz olacak. Bunları tekrar ele alıp, çalışmalarımızı yürüteceğiz.
(Diyarbakır'daki anneler)Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Burada canı yanan anneler. Evlat acısı nedir bunu anneler bilir. Şimdi bu iş adeta serbest bırakılmış olsa, burada 28 anne değil belki binler oraya akacak. Tabi bir korku olayı da var. Şu anda STK'lar vesaire Diyarbakır'a gelmeye başladılar. Anaların biz devlet olarak yanındayız, bundan hiç endişeleri olmasın. Burada PKK ve siyasi uzantısı HDP, kendilerini meşrulaştırma gayretlerine prim vermeyiz. Bunlar hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu olmamıştır, tam tersi benim Kürt kardeşimi her türlü cefanın içine soktular. Onlar orada sürünürken, kendi yakınları en lüks yerlerde eğlendiler. "
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