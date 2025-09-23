Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

        Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 01:50 Güncelleme: 23.09.2025 - 02:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

        Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanada Başbakanı Carney'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

        Buna göre, kabulde, Türkiye ile Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduğuna işaret etti.

        Bilhassa enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu, bu fırsatları değerlendirmek ve ilişkileri derinleştirmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, gelecek dönemde iş birliğini kuvvetlendirmek için iki ülke arasındaki temasları artırmanın fayda sağlayacağını vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesi sağlamak, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişini temin etmek için çaba sarf ettiğini, Filistin sorununun çözümü için iki devletli formülün yegane seçenek olduğunu ifade etti.

        Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğa ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya gelirken, Türkevi'nde, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

        Buna göre, Türkevi'ndeki kabulde, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

        İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirten Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Başkan Trump'ın ikinci döneminde yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı"
        "Başkan Trump'ın ikinci döneminde yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Serin günler yakında
        Serin günler yakında
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa