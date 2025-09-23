Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanada Başbakanı Carney'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, kabulde, Türkiye ile Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduğuna işaret etti.

Bilhassa enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu, bu fırsatları değerlendirmek ve ilişkileri derinleştirmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, gelecek dönemde iş birliğini kuvvetlendirmek için iki ülke arasındaki temasları artırmanın fayda sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesi sağlamak, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişini temin etmek için çaba sarf ettiğini, Filistin sorununun çözümü için iki devletli formülün yegane seçenek olduğunu ifade etti.

Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğa ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya gelirken, Türkevi'nde, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Türkevi'ndeki kabulde, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirten Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti.