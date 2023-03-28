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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin ve Cezayir liderleriyle telefonda görüştü. İki ülkeyle de ikili işbirlikleri görüşülürken Erdoğan, depremdeki dayanışmaları için teşekkür etti.

Giriş: 28.03.2023 - 23:21 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini iletti.

Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için teşekkür etti.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Fotoğraf: AA

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