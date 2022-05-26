Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demir Grup Sivasspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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