Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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